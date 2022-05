Una avaria de Movistar deixa els abonats de Solsona sense internet

Una avaria de Movistar ha deixat als seus abonats de fibra sense internet des de primera hora del matí d'avui. L'avaria ha afectat el funcionament de serveis públics com l'Ajuntament de Solsona o el Centre Sanitari del Solsonès. Fonts de l'Ajuntament expliquen que desconeixen l'origen de l'avaria ni quan podrà ser restablerts, tot i que sí que afecta els abonats de fibra.

A l'Ajuntament ha afectat tots els serveis d’internet i telefonia. De fet, també ha afectat la renovació del DNI que hi havia programada per avui a l’Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC). Les 70 persones inscrites que havien de venir avui i dijous se les ha convocat per dijous d’aquesta setmana i el dilluns que ve. Altres serveis municipals com la blbblioteca també han quedat sense internet ni servei de telefonia.

El Centre Sanitari del Solsonès també s'ha vist afectat per l'avaria. "La caiguda del servei d'internet a Solsona ha provocat una gran afectació al servei informàtic del Centre Sanitari, augmentant el temps de resposta en alguns tràmits", indiquen des de l'ens de salut comarcal.