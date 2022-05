L’Ajuntament d’Olius està negociant amb els propietaris del terreny on està situat el jaciment arqueològic del Castellvell perquè aquest indret passi a ser de propietat municipal. El govern d’Olius té l’objectiu de poder invertir en millores a l’indret i poder-lo fer visitable.

« La voluntat és que en el futur immediat passi a ser de propietat municipal», ha explicat l’alcalde d’Olius, Antoni Márquez, a Regió7. Actualment el terreny és de titularitat privada i això fa que el consistori no hi faci cap inversió en actuacions de manteniment de l’entorn o de millores. «Si aquesta zona no passa a ser de propietat municipal serà sempre precària. Així també podrem treballar perquè ho pugui visitar tothom», afegeix el batlle oliuenc que afirma que ja feia un temps que es valorava aquesta idea.

Actualment l’Ajuntament està negociant amb els propietaris del terreny. Márquez assegura que la voluntat del govern municipal és arribar a un acord beneficiós per les dues parts, però diu que «si veiéssim que no és possible, haurem de recórrer a l’expropiació». En aquest sentit, el consistori ja ha demanat una valoració del terreny, que no arriba als 7.000 euros ja que és terreny rústic.

Paral·lelament, l’Ajuntament d’Olius va aprovar per unanimitat el setembre de l’any passat iniciar l’expedient per declarar el jaciment com a un Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) basant-se en un informe tècnic favorable de Ramon Cardona, arqueòleg del Centre d’Estudis Lacetans. De fet, aquesta entitat s’ha encarregat de dur a terme els treballs arqueològics en aquest indret durant els darrers anys. La setmana passada, el Consell Comarcal va aprovar-ne la declaració.

«Ja feia temps que ho volíem fer per dotar-lo d’una protecció que no tenia i que considerem que és prou important perquè tingués», ha apuntat el batlle referint-se a la declaració del jaciment ibèric com a BCIL. Ara, però, el pròxim objectiu és fer un pas més enllà i definir-lo com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Tot i això, el batlle apunta que no es tirarà endavant amb els tràmits fins que el terreny no sigui de titularitat municipal.