Els alumnes de 2n de primària de l'escola Setelsis de Solsona han gravat un videoclip donant consells sobre el consum i la producció responsable. Comprar a granel per no llençar menjar, substituir el plàstic per fer la compra o agafar menys el cotxe són algunes de les recomanacions que fan per sensibilitzar la població de la comarca. A banda del videoclip, també han elaborat uns cartells amb 12 consells que han repartit per un total de 120 botigues de la ciutat. L'Abril Muntaner, alumna de l'escola, destaca la importància del consum de proximitat i responsable per "respectar la terra i tenir un planeta més sa" quan siguin grans. "Moltes vegades a través dels nens el missatge arriba també als adults", destaca una de les mestres, Mari Prat.

El projecte que han treballat els alumnes de l'escola Setelsis està centrat en els Objectius de desenvolupament sostenible (ODS), en concret, en l'objectiu 12, que té a veure amb el consum i la producció responsables. Una de les mestres del curs de segon, Mari Prat, ha explicat que van ser els mateixos alumnes els que van tenir la idea de fer un videoclip, ja que tenien un objectiu molt clar: "Si nosaltres aprenem què vol dir ser responsable, ens agradaria que tothom a Solsona també ho sàpigues". D'aquesta manera, durant dos mesos els alumnes han preparat una cançó "enganxosa" i amb rima. De fet, entre les dues classes de segon es van inventar rodolins que tinguessin a veure amb el tema escollit i el professor de música de l'escola va aportar-hi el toc musical. El resultat ha estat un videoclip que s'ha difós per les xarxes socials i que té l'objectiu de sensibilitzar la població del Solsonès. "Els alumnes diuen que volen salvar el planeta i que volen viure molts anys en aquest planeta que tenim i que entre tots l'estem espatllant", relata Prat, que assegura que els infants són "molt conscients" sobre el consum i la producció responsable. A més, creu que a través dels infants és una bona manera d'arribar als adults. També opina el mateix l'altra mestra de segon, Alba Carrasco, que assegura que "és important que siguin els nens els que vagin recordant a casa aquests consells". "Un dia em vaig trobar una alumna comprant i em va dir: 'Mira avui li he dit a la mare que faci la compra amb llista, si no li hagués dit ella no ho hagués fet'", relata Carrasco. De fet, els alumnes són molt conscients de la importància de respectar el planeta. "Volem que la gent sàpiga que no han de contaminar", explica Eduard Tripiana, que ho exemplifica així: "Si vivim a prop de l'escola podem anar amb bicicleta i no cal que agafem el cotxe". La Thais Molas dona un altre consell: "És millor anar a comprar amb cistells o la carmanyola perquè així no fem servir tants plàstics". Per a dur a terme el projecte, els alumnes també van entrevistar-se amb l'alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, el regidor de Medi Ambient, Ramon Montaner, i els responsables de la Unió de Botiguers i Comerciants de Solsona. A partir d'aquí, va sorgir la idea de fer una enquesta sobre hàbits de consum entre les famílies de l'escola i d'elaborar uns cartells amb 12 consells diferents que s'han repartit pels comerços del municipi.