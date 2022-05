Des d’aquest any ja no serà necessari estar empadronat a Solsona per participar en el tradicional ball de bastons. L’Agrupació de Geganters de Solsona ha eliminat aquest requisit, vigent des de fa uns 20 anys, per obrir aquesta tradició a persones de fora del municipi.

El macip major dels geganters, Roger Davins, explica que aquesta norma existia perquè hi havia un excés de demanda dels nens que es volien apuntar al ball de bastons. De fet, en aquell moment era possible que els pares apuntessin als seus fills a les llistes des del moment del seu naixement. Amb els anys posteriors, a més de limitar la participació als empadronats a Solsona, es va impedir aquesta possibilitat fent que els voluntaris s’haguessin d’apuntar anualment. El ball de bastons és l’únic estament dels geganters que compta amb un règim intern.

L’objectiu dels geganters amb aquest canvi és obrir més aquest ball tradicional. «Estem fent un projecte educatiu amb nens de 1r i 2n de primària d’una escola. No podem anar a explicar què és el ball de bastons i animar-los a que s’apuntin i que hi hagi un nen del Pi de Sant Just o de Llobera que no es pugui apuntar perquè no és de Solsona», apunta Davins, que assenyala que l’associació no creu que el fet de retirar aquest requisit impliqui que hi participin nens o nenes que no tenen cap relació amb Solsona.

Per altra banda, la participació al ball de bastons de Solsona s’havia reduït en els darrers anys. De fet, ja feia almenys dos anys que no havia sigut necessari celebrar cap sorteig per determinar qui serien els balladors del ball de bastons. Amb aquest canvi, ara l’únic requisit és tenir o complir els 7 anys d’edat en el mateix any que es celebra la festa major.