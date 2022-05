Els alumnes de 2n de primària de l’escola Setelsis de Solsona han gravat un videoclip donant consells sobre el consum i la producció responsable. Comprar a granel per no llençar menjar, substituir el plàstic per fer la compra o agafar menys el cotxe són algunes de les recomanacions que fan per sensibilitzar la població de la comarca. A banda del videoclip, també han elaborat uns cartells amb 12 consells que han repartit per un total de 120 botigues de la ciutat.

El projecte està centrat en els Objectius de desenvolupament sostenible (ODS), en concret, en l’objectiu 12, que té a veure amb el consum i la producció responsables. Una de les mestres del curs de segon, Mari Prat, ha explicat que van ser els mateixos alumnes els que van tenir la idea de fer un videoclip, ja que tenien un objectiu molt clar: «Si nosaltres aprenem què vol dir ser responsable, ens agradaria que tothom a Solsona també ho sàpigues». Pots veure el seu videoclip al web de Regió7.