Divendres de la setmana vinent, a les dotze del migdia, la població del Solsonès podrà conèixer de prop com funciona una presa. En el marc de la Setmana de la natura i dins el projecte Aigua=Vida, natura i lectura, les biblioteques municipals de Solsona i Sant Llorenç de Morunys coorganitzen una visita guiada a les instal·lacions de l’embassament de la Llosa del Cavall.

L’objectiu de la proposta és descobrir a fons les característiques d’un embassament, el seu funcionament i els objectius. Hi col·labora l’Agència Catalana de l’Aigua, responsable de l’explotació de les instal·lacions. És una activitat gratuïta, però les places són limitades i requereix inscripció prèvia fins al primer de juny. El desplaçament fins al pantà es farà en vehicles privats i es demana arribar uns deu minuts abans al punt de trobada, que serà la caseta de vigilància de la presa.

Paral·lelament, tant a la Biblioteca Municipal de Sant Llorenç com a la Carles Morató de Solsona tenen exposats aquests dies una sèrie de llibres sobre l’aigua que els ha fet arribar la Central de Biblioteques de Lleida per incorporar al seu fons. Aigua=Vida, natura i lectura és un projecte conjunt de foment de la lectura de les biblioteques públiques de la demarcació i les Terres de l’Ebre per conscienciar sobre el desenvolupament sostenible i el canvi climàtic i sobre la importància de l’aigua en l’equilibri del medi ambient.