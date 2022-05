El ple municipal de Solsona va aprovar dijous la liquidació del pressupost del 2021 per unanimitat. Aquest punt, però, no va estar exempt de debat polític, en tant que l’oposició va coincidir a criticar el superàvit de 347.678 euros, una xifra que considera que s’hauria de destinar a inversió i manteniment.

Ramon Xandri, regidor d’Hisenda, va destacar el romanent de 900.000 euros; la reducció del rati legal de deute viu fins al 31,14% i l’increment de l’estalvi net, que se situa en el 3,84%. Però els números positius no satisfan tots els grups de la mateixa manera. Per a Junts per Solsona, «sempre és millor tancar el més just possible». El seu portaveu, Marc Barbens, considera que es podria haver executat, per exemple, la nova comissaria de la Policia Local. Quant al romanent, és del parer que cal destinar-lo «a què la gent visqui millor». Xandri li va respondre que el juliol hi haurà una modificació de crèdit per incloure diversos projectes que es finançaran amb aquests diners.

ApS-CUP assevera que els diners no han de quedar-se a tresoreria, sinó invertir-se a la ciutat. A més, la portaveu de la formació, Pilar Viladrich, va demanar que «no es pensi tant en projectes nous, sinó en manteniment del que tenim», com per exemple els parcs públics. També comparteix aquesta visió el grup del PSC. «No s’ha de tenir mentalitat d’estalviar», va destacar el portaveu socialista, Mohamed El Mamoun.

El responsable d’Hisenda va defensar que es tracta de «ser prudents». «La nostra pretensió no és estalviar i acumular diners, però sempre cal tancar amb positiu i un rati d’estalvi net que no ens faci córrer el risc de ser intervinguts», va argumentar Xandri.

Lluita contra la violència sexual

El ple també va aprovar per unanimitat el nou protocol intern d’abordament de la violència sexual. L’Ajuntament ja en disposava d’un des de l’any 2010, però es va considerar actualitzar-lo a la normativa actual. Paral·lelament, també es va donar llum verda a l’adhesió de l’Ajuntament de Solsona al 4t Pla comarcal de polítiques feministes per a la igualtat de gènere al Solsonès 2022-2025.