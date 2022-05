A partir de dimecres, els usuaris dels contenidors d’oli de cuina usat i les minideixalleries de Solsona hauran de fer ús exclusivament de la deixalleria mòbil o adreçar-se a la deixalleria municipal. Es retiren de la via pública els sis contenidors específics i les dues minideixalleries existents. També s’estrenarà el camió definitiu, retolat específicament per a Solsona, que funcionarà com a deixalleria mòbil els mateixos dies que ara, però amb alguns canvis d’ubicació.

El camió compartimentat es plantarà en cinc punts diferents del nucli urbà vuit dies al mes. Sempre que no sigui festiu, serà al Camp del Serra el primer i el tercer dimecres del mes de quatre de la tarda a vuit del vespre; a l’avinguda del Pont el primer i el tercer dissabte de deu del matí a dues de la tarda; al carrer de Josep M. de Sagarra amb l’Alcalde Moles el segon i el quart dimecres de quatre a vuit, al carrer del Pedraforca el segon dissabte de deu a dues i a la carretera de Sant Llorenç el quart dissabte de deu a dues.