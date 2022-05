El sector agrari i rural s’uneix per demanar millores als petits pobles

Enmig d’unes panoràmiques imponents i d’un ambient festiu i reivindicatiu, Unió de Pagesos va reclamar ahir a Pinós igualtat d’oportunitats en l’accés als serveis públics entre el món rural i el món urbà i que es posi en valor l’activitat agrària davant l’empitjorament de les condicions de treball al camp i l’estancament de les polítiques adreçades a la pagesia.

En el manifest «Per viure dignament als pobles» també hi van donar suport altres entitats, entre les quals destaquen les de caràcter municipalista, com l’Associació Catalana de Municipis i l’Associació de Micropobles de Catalunya, que van ser presents en la concentració.

L’acte, que va tenir la presència d’un centenar de persones, va començar amb el parlament dels representants polítics. L’alcalde de Pinós, Xavier Vilalta, va apuntar que és un marc molt adequat per celebrar l’acte, ja que tots els veïns i veïnes del municipi viuen de la pagesia. D’altra banda, el conseller comarcal Xavier Castellana va destacar que, «si ens ajuntem, tenim una força, però encara no és visible perquè l’hem de posar en moviment».

Les principals demandes que els manifestants van posar de manifest són que es garanteixi un servei de salut per a tots els pobles i l’atenció domiciliària a la gent gran, que no es tanquin escoles i que es promoguin les escoles bressol públiques, posar facilitats als emprenedors en el món rural per donar oportunitats de feina, afavorir l’accés a l’habitatge amb lloguers assequibles i que es millori la connectivitat –amb més transport públic i una bona cobertura telefònica i fibra òptica–, més dotacions de cossos de seguretat, i ajudes específiques al teixit comercial dels pobles. A més, Dones d’Unió de Pagesos va alertar que calen serveis als pobles perquè les dones puguin impulsar els canvis necessaris en el món rural per eliminar les desigualtats de gènere i per lluitar contra la violència masclista.

També es va destacar la necessitat de diversificar l’economia. El coordinador d’Unió de Pagesos, Joan Caball, va declarar que, «o canviem models econòmics i prioritats, o el nostre país no serà el que hauríem volgut». Caball va evitar posicionar-se nítidament sobre els Jocs però va criticar que el Govern condicioni la millora de les infraestructures a la celebració de l’esdeveniment.

En l’acte, finalment no hi van poder assistir representants de la Federació de Municipis de Catalunya, la Unió Sindical de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament de Catalunya (USTEC) i de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), però sí que es van llegir els discursos que havien preparat.

L’acte va ser retransmès per Instagram Live i el van arribar a seguir unes 500 persones. Entre parlaments hi va haver la interpretació de peces musicals de swing, a càrrec de Montserrat Isanta i Eduard Giner. A més, en finalitzar, es va fer un ball de gralles i van dinar tots aquells que s’hi havien inscrit.