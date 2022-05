Agents de la policia de Solsona temen que el govern triï a dit el nou caporal

Cinc agents de carrera de la Policia Local de Solsona han escrit una carta a l’alcaldessa, Judit Gisbert, per reclamar més transparència i per demanar explicacions sobre el procés per habilitar un nou caporal al cos. Els agents signants creuen que el govern municipal vol triar a dit l’agent que assumirà aquest càrrec i asseguren que el mateix agent ho ha confirmat.

Segons els agents que han firmat l’escrit, «hem tingut coneixement per diferents fonts i pel mateix implicat» que un dels agents actuals del cos «properament serà habilitat ha dit com a caporal de la Policia Local de Solsona». La intenció del govern municipal és modificar l’estructura del cos i incorporar-hi un nou caporal per tenir-ne dos, i també la figura del sergent.

Aquests agents tenen aquesta sensació des del gener d’enguany, quan alcaldia va convocar a una reunió, agent per agent, per demanar l’opinió sobre el funcionament del cos i també sobre el caporal que hi ha actualment. «Desconeixíem els motius de la reunió i no se’ns van aclarir mai, però a partir de llavors van començar a arribar rumors, confirmats per la mateixa persona implicada, en què s’afirmava que s’habilitaria a dit un caporal en funcions», asseguren fonts dels agents signants a Regió7. De fet, segons indiquen, a aquest agent se li va donar funcions pròpies de caporal, com la gestió de la uniformitat de la plantilla i la formació dels agents, sense que la resta de membres del cos ho sabessin. D’altra banda, també asseguren que aquest agent s’hauria reunit amb alcaldia sense coneixement del caporal actual.

Per aquest motiu van decidir enviar un escrit a alcaldia sol·licitant que se’ls informi si els fets exposats són certs i, si és així, saber quins principis i criteris ha seguit l’Ajuntament per prendre aquesta decisió.

En l’escrit, els agents fan referència a la llei de les policies locals que diu que l’accés a la categoria de caporal de l’escala bàsica i a les categories de sergent i de sotsinspector de l’escala intermèdia es fa per promoció interna, mitjançant concurs oposició, entre funcionaris i funcionàries de carrera de la categoria immediatament inferior.

El govern municipal va respondre a la carta signada en el ple municipal celebrat dijous. L’alcaldessa, Judit Gisbert, va confirmar la intenció d’incorporar un caporal i un sergent al cos per gestionar els dos escamots que hi ha ara. També va confirmar a aquest diari que el procés de selecció dels agents per habilitar aquestes dues noves places es farà a través d’un concurs públic.

Els agents signants de l’escrit expliquen que l’Ajuntament de Solsona va respondre a la carta informant de la intenció de canviar l’estructura del cos, però que en cap moment va respondre si els fets exposats sobre l’agent implicat eren certes.

Els agents lamenten que «actualment hi ha un trencament dins el cos de la policia molt greu» per aquesta situació i critiquen la manca de transparència del govern a l’hora de contestar els seus escrits anteriors.