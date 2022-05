Castellar de la Ribera ja ha estrenat el seu nou ajuntament. Després de gairebé 10 anys ocupant un espai de la sala polivalent del municipi, els veïns ja disposen d’una casa consistorial plenament habilitada. Les dependències estaran al mateix edifici que el museu de l’escola rural de Castellar de la Ribera a l’edifici conegut com a Cal Sastre o Cal Mestre.

Abans del 2015, Castellar de la Ribera tenia el seu ajuntament a Solsona, on compartia un espai amb Riner. Llavors Riner es va traslladar al Miracle i Castellar va haver de deixar aquell espai. D’aquesta manera, es va decidir situar-se a una sala del local social on, fins llavors, s’hi duien a terme altres activitats.

Les oficines del nou ajuntament estan situades a la planta baixa de l’edifici. Fins ara, aquesta planta estava en desús. De fet, només s’utilitzava per votar els dies d’eleccions. A la planta superior, a més del museu que ja hi era, hi haurà la sala de plens de l’ajuntament i l’arxiu municipal. D’aquesta manera, també s’assegura l’accessibilitat a les oficines de l’ajuntament on hi haurà els despatxos de secretaria, arquitectura i d’alcaldia.

La reforma, amb un cost aproximat de 125.000 euros i subvencionat gairebé íntegrament per una subvenció del PUOSC, ha intentat mantenir l’essència de la masia original. En aquest sentit, totes les parets segueixen sent de pedra i les cobertes són de fusta. Alguns dels canvis més destacats és que s’ha tirat alguna de les parets interiors i també que s’han fet dos finestres a la part exterior de l’edifici.

El nou ajuntament es va inaugurar aquest dissabte. L’acte es va celebrar a la plaça de l’Ajuntament i va incloure l’actuació musical de Peter Thiemann, director de l’Escola Internacional de Música, la protocol·lària tallada de cinta a càrrec de les autoritats i una visita guiada a les dependències del nou Ajuntament.

En la seva intervenció, el vicepresident de la Diputació de Lleida, Jordi Latorre, va recordar la història mil·lenària de Castellar de la Ribera i va assenyalar el seu dia a dia com un exemple de quelcom que actualment està molt de moda, el que s’anomena «viure en xarxa», degut a la particular dispersió de la població en masies.