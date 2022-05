L’Ajuntament de Guixers ha tret a oferta pública la concessió de serveis per a la gestió i explotació de l’àrea recreativa del Codó amb el conseqüent servei de bar a la zona. La concessió té un termini de 5 anys sense possibilitat de pròrroga.

L’any passat l’associació Amisol es va encarregar de la gestió d’aquesta àrea, però aquest any l’Ajuntament va contractar una persona per urgència per encarregar-se de l’espai.

El contracte, que ara es troba en procés d’exposició pública, té un valor estimat de gairebé 52.000 euros. L’import s’ha definit a partir de l’import net de la xifra de negocis que s’estima que generarà l’empresa contractista durant la seva execució.

L’àrea recreativa del Codó compta amb 33 barbacoes i 33 taules amb 66 bancs a més de la gestió del bar.