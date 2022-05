Actualment l’embassament de la Llosa del Cavall té, juntament amb la presa de Sant Ponç, una funció important de regulació de la conca del Cardener i de subministrament d’aigua a l’Anoia i en un futur al Solsonès i el Bages. Tot i que la presa està preparada per a acollir la infraestructura d’una central hidroelèctrica, des de la finalització de les obres, fa vint-i-quatre anys, no s’han instal·lat les turbines necessàries per començar a generar electricitat. ApS-CUP afirma que diferents procediments judicials i un seguit de despropòsits administratius expliquen perquè encara no s'ha produït electricitat aprofitant el salt de la presa.

El projecte de l’embassament de la Llosa del Cavall es va aprovar l’any 1989, per la necessitat d’augmentar els recursos disponibles segons el Pla hidrològic de les conques internes de Catalunya. Les primeres obres al pantà van iniciar-se l'any 1990, el 1993 es va començar a cimentar la presa de 122 m d'alçada, que es va acabar de construir l’any 1997.

El 22 de febrer de 1999 es publicava al DOGC l’acord de la Junta d'Aigües de Catalunya del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, on s’aprovava el plec de bases pel qual es regeix el concurs de licitació per l’atorgament de l'explotació del salt hidroelèctric de la presa de la Llosa del Cavall amb una duració màxima de 75 anys. Llavors es va seleccionar l'avantprojecte presentat per Cardener Metric, SA en el concurs convocat per a l'aprofitament hidràulic. Tot i això, aquesta adjudicació va ser impugnada per les empreses Endesa i Ilac i es va deixar sense efecte per un defecte de forma.

L'any 2008 la Comissió Mixta de Transferències Administració de l'Estat-Generalitat de Catalunya va adoptar un acord pel qual es traspassaven els béns integrants de la presa de la Llosa del Cavall a la Generalitat de Catalunya, i per tant, a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

L’any següent, 2009, ENEL GREEN POWER ESPAÑA, S.L. va interposar un recurs contenciós administratiu contra l'Agència Catalana de l'Aigua argumentant que hi ha unes concessions de l'any 1905 per fer salts d’aigua al Riu Cardener (Gósol i Feners, Aigua de Valls i Aigües Juntes) sobre les quals l’empresa Enel té uns drets que actualment no pot explotar ja que es troben “sota” del pantà de la Llosa del Cavall i per això sol·licita una indemnització.

El 2013 el tribunal va fallar a favor de l’empresa condemnant a l’ACA a indemnitzar o a donar la concessió de l’explotació hidroelèctrica de la presa de la Llosa del Cavall a ENEL ja que va donar per provat que les concessions eren vigents ja que l’ACA no les havia donat de baixa. Dos anys després, el Consell Comarcal del Solsonès, la Mancomunitat d’Aigües del Solsonès i l’Agència Catalana de l’Aigua van interposar un recurs d’apel·lació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, però no va prosperar.

La sentència era ferma i definitiva. L’ACA havia de substituir les concessions de 1905 per una concessió de l'aprofitament hidroelèctric del salt de la presa de la Llosa del Cavall o, per qualsevol altra forma que permetés compensar a Enel.

"Al final un despropòsit administratiu sense conseqüències pels culpables fa que per un defecte de forma i per no donar de baixa unes concessions de 1905 abans de construir la presa de la Llosa del Cavall, calgui indemnitzar a una empresa privada com ENEL i no puguem posar en funcionament el salt d’aigua", lamenta ApS-CUP.