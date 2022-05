Solsona va tancar la Setmana de la Gent Gran amb la celebració d’una gran festa on hi van participar 350 persones. L’acte, celebrat diumenge, es va dur a terme a la Sala Polivalent. Feia tres anys que no s’havia pogut celebrar degut a la pandèmia de la covid-19.

Abans de la cloenda de la setmana, durant els dies anteriors es van dur a terme diverses activitats com caminades, xerrades, visites, tallers o concursos de bitlles catalanes, entre altres. El consistori de Solsona valora satisfactòriament l’edició d’enguany degut a l’elevada participació que han tingut els diversos actes del programa.