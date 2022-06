Endesa ha engegat els tràmits per començar a produir energia hidroelèctrica al salt d’aigua del pantà de la Llosa del Cavall. Malgrat que la propietat de la presa és de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), una sentència del 2015 fixa que la Generalitat ha d’indemnitzar l’empresa energètica amb la concessió de l’aprofitament de la presa o alguna altra mesura compensatòria perquè va perdre drets de tres salts d’aigua propietat de l’empresa que van quedar inhabilitats, justament, per la construcció de la presa el 1997.

Endesa ja ha presentat un projecte per a l’aprofitament energètic de la presa i actualment l’ACA, la propietària de la presa de la Llosa del Cavall, està estudiant la seva idoneïtat, segons han confirmat a Regió7 fonts l’agència. L’energètica es farà càrrec de la inversió per instal·lar la central hidroelèctrica i també del seu manteniment. Un cop finalitzi la concessió, la central passarà a ser de l’administració hidràulica, en aquest cas, de l’ACA, segons apunten fonts del mateix ens. Ara per ara es desconeix la duració de la concessió, ja que aquesta es definirà un cop es validi el projecte i es determini quants anys es necessiten per amortitzar les inversions.

L’ACA és un ens públic que forma part de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, fonts de l’ens expliquen que el Govern de la Generalitat aposta per la gestió pública dels aprofitaments hidroelèctrics de Catalunya però que, en el cas de l’aprofitament de la Llosa del Cavall, una sentència judicial planteja adjudicar el projecte de salt hidroelèctric, en aquesta cas a Endesa. Si no s’adjudiqués el projecte a l’energètica, l’ACA hauria de fer front a «una indemnització milionària, fet que des de l’administració catalana no es pot assumir».

Després que l’ACA assumís la propietat de la presa, Endesa va interposar un recurs contenciós administratiu contra l’ACA argumentant que hi havia unes concessions de l’any 1905 per fer salts d’aigua en afluents del riu Cardener (a Gósol i Feners, Aigua de Valls i Aigües Juntes) sobre les quals l’empresa té uns drets que actualment no pot explotar ja que es troben sota la gestió del pantà de la Llosa del Cavall. Per això van sol·licitar una indemnització (o compensació) que se’ls va aprovar.

Com en la resta d’embassaments de les conques internes amb central hidroelèctrica, la generació es durà a terme aprofitant l’aigua que s’alliberi per garantir les demandes d’abastament i, en cap cas, s’alliberarà aigua amb l’objectiu únic i exclusiu de generar energia.

24 anys sense central

La presa de la Llosa del Cavall es va acabar de construir l’any 1997. La infraestructura es va fer amb l’objectiu de regular la conca del Cardener i també amb el de subministrament d’aigua a l’Anoia i en un futur al Solsonès i el Bages. Ja en la seva construcció es va preparar a la presa per acollir la infraestructura d’una central hidroelèctrica, però mai s’han instal·lat les turbines necessàries per començar a generar electricitat. Per tant, s’han desaprofitat 24 anys d’energia hidroelèctrica.