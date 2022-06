Lladurs va ser un dels municipis amb un valor d’anomalia de temperatura més alt de Catalunya el maig. Aquest valor indica que la diferència de la temperatura mitjana mensual de maig respecte de la mitjana climàtica per al període 1961-1990 va ser de 4,6 graus més

«Jo no recordo un mes de maig com aquest, ni per l’alta temperatura ni per la manca de precipitacions», explica a Regió7 l’alcalde de Lladurs, Daniel Rovira. El batlle assegura que la calor i la falta de pluges preocupa. «Si et mires ara el paisatge del municipi i ho compares amb altres mesos de maig o principis de juny, no té res a veure. El paisatge que hi ha ara sembla el que podríem veure en ple mes de juliol. Ja està tot molt sec», alerta Rovira.

El municipi del Solsonès, que no arriba a 200 habitants, és pràcticament tot rural, ja que la seva població es dedica majoritàriament a l’agricultura i la ramaderia. En aquest sentit, Rovira, que a més d’alcalde és pagès, diu que les previsions tampoc són gaire esperançadores. «Portem un estrès hídric als boscos i als cultius exagerat i això es notarà en tot. El gra segur que no tindrà el rendiment d’altres anys i també hi podria haver problemes amb el cultiu d’aliments pel bestiar», apunta el batlle.

Rovira també és el president de la Mancomunitat d’Abastament d’Aigües del Solsonès (MAAS), ens que aporta l’aigua a veïns de 16 municipis, la majoria del Solsonès. Explica que quan es donen episodis de temperatures altes, sempre augmenta automàticament el consum d’aigua i aquest cop també va ser així. Rovira explica que això mai és un problema si es tracta de casos puntuals, però «si s’allarga en el temps podria suposar un problema». Per evitar que això passi, la MAAS ja ha dut a terme diverses actuacions per intentar reduir la possibilitat de quedar-se sense aigua per subministrar en cas de sequera.