Les piscines municipals de Solsona obriran les inscripcions a l’oferta d’activitats ludicoesportives per a infants i joves de 3 a 16 anys aquest dimarts. Serà molt similar a la de les darreres temporades, però amb limitació de places per primera vegada. Les instal·lacions, amb diverses millores, encetaran la temporada de bany el dia 25 i les activitats començaran el 27.

El programa ludicoesportiu es manté. Funcionarà els matins de dilluns a divendres de nou a una i combinarà els cursets de natació amb la pràctica de diferents esports, jocs de taula, tallers, activitats audiovisuals i de descoberta de l’entorn. Les inscripcions es poden fer per setmanes –n’hi ha un total de nou, entre el 27 de juny i el 26 d’agost– i les places seran limitades.

La principal novetat d’aquesta temporada serà el servei de canguratge gratuït en dues franges d’horari: de vuit a nou del matí i d’una a dues del migdia. És una acció que s’emmarca dins el projecte “Entretemps”, coordinat per l’àrea de Drets Socials, Igualtat i Feminismes del Consell Comarcal, per reforçar els serveis de cura fora de l’horari escolar i facilitar la conciliació de les famílies. Les places també seran limitades i s’adjudicaran per ordre d’inscripció a qui ho sol·liciti. Aquest canguratge és subvencionat pel programa “Temps de cures”, del Departament d’Igualtat i Feminismes, i el programa Corresponsables, del Ministeri d’Igualtat.

Les propostes per al públic adult, com sempre, es reserven per a la tarda: hi haurà cursets de natació de dilluns a divendres a les tres de la tarda, carril lliure de natació a partir de les quatre i aiguagim a les quatre.

Inscripcions en línia i presencials

Les inscripcions es podran cursar a partir de la setmana que ve a la web de les piscines. Presencialment, es faran a l’OAC de l’ajuntament entre el 7 i el 17 de juny de dos quarts de nou del matí a dos quarts de tres de la tarda. A partir del 20, caldrà adreçar-se a les piscines, de nou a una fins al dia 23 i de nou a set de la tarda a partir del 25. S’admetran inscripcions fins al dimecres anterior a la setmana d’inici, sempre que hi hagi places lliures.

Pel que fa a les instal·lacions, els usuaris percebran diverses millores tant a l’exterior com als vestidors. Així, s’ha ampliat la superfície de gespa artificial, s’han plantat sis moreres –una espècie que aporta molta ombra i és de creixement ràpid–, s’han renovat les dutxes del voltant de la piscina i s’ha arranjat el paviment de les dutxes interiors.