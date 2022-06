La violinista Canòlich Prats presenta el seu llibre El violí de la llibertat en una conversa amb l’exconsellera Dolors Bassa sobre la vivència i l’experiència de la presó. L’acte, organitzat per Òmnium Cultural del Solsonès, es durà a terme demà a l’auditori de la Sala Polivalent.

A El violí de la llibertat (Edicions de L’Albí, 2021), la violinista de l’Orquestra Simfònica del Vallès Canòlich Prats evoca les seves vivències a la presó després d’ensenyar-hi a tocar el violí a interns com a voluntària. L’obra vol ser un manual d’històries de superació i una oda a la música com a porta per trencar les cadenes.

Òmnium Cultural del Solsonès n’organitza la presentació a Solsona amb una intervenció de l’exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies Dolors Bassa, des de l’experiència d’haver viscut més de tres anys entre reixes. L’acte serà conduït per l’escriptora i columnista de Regió7, Dolors Guàrdia.