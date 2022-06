Aquest mes l’Ajuntament de Solsona reprèn les visites als barris després del parèntesi provocat per la pandèmia. De fet, seran les primeres per a diversos membres del govern municipal actual, com l’alcaldessa, Judit Gisbert, que participarà a totes les trobades d’aquesta ronda per copsar el pols de cada sector del municipi.

Les primeres convocatòries seran divendres vinent, dia 10. A les onze del matí hi haurà trobada del veïnat del Vinyet al bar El Casal amb l’alcaldessa i la regidora adscrita a aquest àmbit, Sara Alarcón; mentre que a les set de la tarda es programa reunió amb els veïns del barri de la Creu de Sant Joan (Cissa) als jardins del Delta Residencial amb Ramon Montaner, i a les vuit, a la Plana, concretament al carrer del Metge Cots, amb Joan Parcerisa. Per al dissabte 11 s’han programat fins a cinc visites: serà el torn del sector del Camp –comprèn, a més de la plaça, tot l’àmbit comprès entre el Camp del Serra i el carrer d’Antoni Gaudí, el passeig del Pare Claret i la carretera de Bassella–, a les deu del matí a la font del passeig amb Rosó Barrera; els Masos, a les onze a la cruïlla dels carrers del Segre i la Ribera Salada amb Ramon Xandri; el Mirasol, a les dotze a la plaça dels Ocells amb Barrera; el nucli antic, a les quatre de la tarda a la plaça de Sant Joan amb Xandri, i el Camp del Molí, a les cinc al parc infantil del carrer de la Ribera amb Sara Alarcón. L’endemà, diumenge, a les onze del matí el regidor l’alcaldessa i Ramon Montaner escoltaran el veïnat del sector del Pont –s’estén des de l’avinguda dels Països Catalans i part de la carretera de Manresa fins al carrer del Drac, la carretera de Sant Llorenç i el carrer dels Tints–, i a les dotze, Rosó Barrera serà al parc infantil de Cal Llarg per prendre nota de la situació d’aquest àmbit. El dimarts 14, Judit Gisbert i la regidora Isabel Roca convoquen la població de la Cabana d’en Geli a les set de la tarda al parc infantil del camí de la Font del Corb; el dimecres 15 a la mateixa hora, l’alcaldessa i Joan Parcerisa es trobaran amb el veïnat del barri Torregassa al local del Punt Òmnia, i el divendres 17 a les set, els veïns del Tossal i el Serrat del Mingo podran parlar amb la batllessa i la regidora Rosó Barrera al parc infantil del barri, i a les vuit del vespre, els de Cal Xuxa es trobaran també amb Judit Gisbert i el regidor adscrit, Joan Parcerisa, a la part alta del carrer de les Alzineres. Aquell cap de setmana, a causa del Corpus, només s’ha programat una visita, que serà al sector del Turó de Sant Magí i la zona esportiva, amb l’alcaldessa i Ramon Xandri, el dissabte 18 a les deu del matí. Finalment, el dimarts 21 de juny a les set de la tarda, Isabel Roca, acompanyada de l’alcaldessa, prendrà nota dels veïns del barri de Sant Ramon davant del Cinema París, i el dimecres 22 a la mateixa hora, dels habitants de la Creu Blanca a l’entrada de la urbanització. Aquestes visites, concebudes com un canal de participació ciutadana, es duen a terme des del 2015, quan van començar a assignar-se regidors als barris com a interlocutors directes de cada sector amb el govern municipal. Es va dividir el municipi en un total de divuit àmbits, inclosos els polígons industrials, que es reparteixen entre cada membre de l’executiu, excepte l’alcaldessa.