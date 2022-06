Unes arrels fan que s’hagi de desviar i renovar la canonada d’aigua de la plaça del Camp

Les arrels dels arbres de la plaça del Camp de Solsona han provocat diverses avaries en la canonada de la xarxa d’aigua potable que hi passa just per sota. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Solsona renovarà la canonada i la desviarà per sota del vial del costat de la plaça.

El tram de canonada obsolet, encara de fibrociment, té una llargada de 120 metres, aproximadament, i passa just per sota la plaça del Camp. «És una canonada antiga, de fibrociment, i allà hi ha moltes arrels. S’ha sumat una mica tot», explica la regidora d’Urbanisme, Rosó Barrera, sobre la necessitat de dur a terme aquesta actuació en una de les principals canonades d’aigua de la ciutat. Aquesta situació, causada sobretot per les arrels, havia causat quatre avaries en els últims dos anys. «Es produïen fuites que s’acabaven solucionant taponant-les amb un maneguet. Però així no evites que al cap d’un temps, per les arrels o pel que sigui, et surti la fuita per un altre lloc», apunta Barrera.

Per aquest motiu s’ha optat per substituir la canonada actual per una nova de polietilè que desviarà la línia per sota d’una franja d’aparcaments de la plaça, entre l’extrem del passeig i l’establiment Cal Grifell. D’aquesta manera si en el futur fa falta fer-hi alguna actuació, no farà falta aixecar el paviment de la plaça del Camp, que abans que acabi l’any es renovarà. En les obres hi treballaran una rasadora i dues excavadores.

A causa d’aquestes obres, es tallarà la circulació i es prohibirà l’estacionament en aquest tram de la plaça a partir de dimarts a les vuit del matí, una afectació que s’allargarà en funció del desenvolupament de les obres. El trànsit per aquest punt s’haurà de desviar pel passeig i el Vall Fred, amb possibles talls intermitents. Així mateix, les parades del mercat del dimarts es desplaçaran uns quants metres.

Quant al subministrament d’aigua, es veurà interromput durant la connexió amb la nova canonada dimecres de nou a dos quarts de dues com a tot estirar. Afectarà els abonats de la plaça del Camp, la carretera de Torà, l’avinguda del Cardenal Tarancón, els barris Torregassa i Sant Jaume, l’avinguda de Sant Jordi, el sector de la Plana i algunes masies de la partida de Sant Bernat.