Solsona i Olius estudiaran fer un carril bici per connectar la ciutat amb el Pi de Sant Just

Els ajuntaments d’Olius i Solsona estudiaran les opcions per fer un carril bici que connecti els nuclis urbans de la capital comarcal amb el del Pi de Sant Just, un recorregut d’aproximadament cinc quilòmetres. Una iniciativa ciutadana ha recollit gairebé 300 signatures en tres dies per demanar que es faci aquest carril i una xarxa comarcal per connectar els municipis del Solsonès.

L’any passat es va inaugurar un carril bici que connectava Solsona amb la zona de Cal Mascaró, on hi ha el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), la seu comarcal d’Agents Rurals i el càmping El Solsonès. Aquesta actuació ha tingut una bona resposta per part de la ciutadania, i aprofitant això una iniciativa ciutadana demana ampliar-ho en altres punts.

L’impulsor d’aquesta demanda, Eduard Busquets, afirma en la seva petició que el carril entre Solsona i el Pi de Sant Just permetria connectar diverses empreses i centres educatius i que el jovent del Pi tindria major autonomia i no hauria de dependre tant dels limitats horaris del transport públic o dels seus pares per passar-los a recollir amb cotxe. També se’n podrien aprofitar els treballadors dels dos polígons industrials que hi ha durant el recorregut.

L’Ajuntament de Solsona explica que actualment l’Agència de Desenvolupament Local està estudiant diferents opcions, però que de moment no hi ha projecte ni partida pressupostària. Per la seva banda, l’alcalde d’Olius afirma que és un projecte que interessa.

«Fa cinc o sis anys es va estudiar la possibilitat de fer un carril bici però el pressupost s’aproximava al milió d’euros i es va considerar excessiu», recorda el batlle Antoni Márquez. Ara, però, l’alcalde veu en l’ampliació del polígon de Solsona que es farà en els propers anys una oportunitat per desenterrar aquesta idea. «Es podria estudiar fer el carril bici per l’interior del polígon i comunicar-ho amb Solsona i el Pi de Sant Just. És més viable que demanar a la Generalitat ampliar la C-55 per fer-hi un carril bici. Márquez assegura que es reunirà properament amb l’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, per tractar el tema.