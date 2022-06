Riner i la Molsosa són dos dels municipis que formen part de la Mancomunitat d’Abastament d’Aigües del Solsonès (MAAS), però des de l’inici d’aquest mandat no han acudit a cap dels seus plens ni han participat de l’activitat de l’ens. Ara, però, segons apunten tant des de l’ens com des dels mateixos ajuntaments, les relacions estarien millorant.

En el cas de l’Ajuntament de Riner, el conflicte amb la MAAS es va originar només començar la legislatura. En aquell moment, segons va apuntar l’alcalde de Riner, Joan Solà, a Regió7 ara fa uns mesos, el seu l’Ajuntament no va rebre cap notificació per ser convocat al ple. Arran d’això, el seu govern va decidir no assistir a cap dels plens. En aquest moment, segons apunta Solà, es continua treballant per acostar posicion amb la mancomunitat i assegura que tot va per bon camí.

En el cas de la Molsosa, el conflicte també va començar a l’inici d’aquesta legislatura. De fet, durant aquest mandat la MAAS va presentar un recurs contenciós administratiu per uns deutes que tenia l’Ajuntament de la Molsosa amb l’ens. El seu alcalde, Marià Torrà, ha explicat que ja ha iniciat converses amb la Mancomunitat. El motiu del conflicte, assegura el batlle, és que hi havia un conveni que es va signar a principis d’aquest segle que «no s’estava complint». D’aquesta manera, Torrà ha assegurat que s’està treballant per actualitzar aquest conveni per millorar la relació entre Ajuntament i MAAS.

La Mancomunitat subministra aigua a veïns de 16 termes municipals a través d’una xarxa de canonades de més de 744 quilòmetres de longitud que abasta 1.736 connexions, en un àmbit geogràfic d’una superfície d’uns 710 km². És constituïda per 11 municipis.

La MAAS continua sense renovar els seus estatuts

Gairebé dos anys després que la Sindicatura de Comptes detectés algunes irregularitats en la Mancomunitat d’Abastament d’Aigües del Solsonès (MAAS), com la necessitat de renovar els estatuts, l’ens local continua sense actualitzar-los. Segons apunta el seu president, Daniel Rovira, l’esborrany del document ja es va posar en comú entre els seus diferents membres i ja s’hi van fer les modificacions pertinents. Tot i això, encara no s’ha portat a votació. La MAAS té els mateixos estatuts des de la seva aprovació i actualment no compleixen la normativa de règim local vigent.