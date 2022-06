La biblioteca municipal de Solsona va obrir aquest dissabte i també obrirà el següent a la tarda per tal d’oferir als estudiants un espai on poder-se preparar per als exàmens finals i les Proves d’Accés a la Universitat (PAU).

La biblioteca té el seu horari habitual entre setmana i els dissabtes obre només als matins. Però tant dissabte passat com el d’aquesta setmana habilitarà el Saló de les Homilies d’Organyà com a sala d’estudi de quatre a vuit del vespre.