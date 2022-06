L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha posat a concurs el contracte per dur a terme les obres d’estabilització del talús del marge esquerre de la presa de la Llosa del Cavall. Es tracta del talús que hi ha dins l’àmbit de la caseta de comunicacions SICAT, que ja ha tingut alguns despreniments.

Al marge esquerre de la presa, a la zona propera a la caseta de comunicacions del SICAT i la torre de comunicacions, hi ha un talús natural de roca que presenta signes d’inestabilitat. Al peu del talús hi ha hagut despreniments majoritàriament de roques de pocs centímetres, però també s’han trobat alguns blocs més grans. La zona afectada és una zona de pas tant per al personal de la presa com per al personal de manteniment que accedeix a la caseta de comunicacions, on s’ubica l’equipament de control i comunicacions de les dades hidràuliques d’explotació de la presa.

Per aquest motiu, l’ACA considera necessari fer una actuació d’estabilització al talús afectat per tal de garantir l’accés i circulació de personal en condicions de seguretat en aquesta zona de treball de la presa. El cost de l’obra és de gairebé 50.000 euros i el termini és de sis mesos des de l’inici dels treballs.