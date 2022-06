Solsona preveu destinar més de 880.000 euros anuals en consum d’energia

L’Ajuntament de Solsona s’ha adherit a l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica que ofereix l’Associació Catalana de Municipis. El contracte, segons es va explicar en el darrer ple municipal, suposarà un cost de més de 880.000 euros l’any, però es reduirà el cost actual. Endesa serà l’empresa subministradora.

«La factura encara serà alta però ens situarem en uns nivells molt més normals. L’estalvi serà significatiu», va explicar el regidor d’Hisenda, Ramon Xandri, en l’últim ple celebrat per l’ens local. El grup d’ApS-CUP va criticar l’alt consum energètic que hi ha a Solsona. «La previsió diu que consumim més de 3,5 milions de kw per hora. És brutal», va dir la seva portaveu, Pilar Viladrich que va afegir que «doblem o arribem a triplicar el consum d’altres ajuntaments», amb el cost econòmic que això comporta. A més, la formació també va criticar que se’n beneficiï Endesa, una empresa «que està extorsionant amb els seus preus la majoria de ciutadans d’aquest país».

El regidor Ramon Xandri va destacar que el govern ha «intentat buscar el millor preu possible que hem pogut aconseguir». En aquest sentit, el portaveu de Junts, Marc Barbens, va celebrar que «a partir d’ara l’Ajuntament de Solsona pagarà el preu que paguen la resta d’entitats adherides». A més, tant ApS-CUP com Junts van destacar que el nou contracte permet finalitzar una situació irregular que hi havia amb l’anterior.

Sobre l’alt consum de l’Ajuntament, Xandri va apuntar que una de les causes principals són les bombes que subministren aigua a la població. Cal recordar que Solsona gestiona públicament el servei d’aigua. «Hem de resoldre d’alguna forma el problema de les bombes d’aigua, però encara no hi hem trobat la solució. La solució que hi trobem haurà de ser impecable perquè en cap cas pot posar en risc que no arribi l’aigua a l’aixeta», va explicar.

El govern municipal també va explicar que continua treballant en mesures per apostar més per les renovables, una petició que ha reiterat l’oposició en els últims mesos. En aquest sentit, la regidora d’Urbanisme, Rosó Barrera, va explicar que s’ha fet un estudi per posar plaques fotovoltaiques en un equipament municipal. S’ha apostat per la Sala Polivalent, ja que és un dels que se’n pot treure més profit. S’estudia instal·lar 190 plaques fotovoltaiques a la coberta, que produirien 100 kW per hora. L’obra, amb un cost aproximat d’uns 100.000 euros, suposaria un estalvi anual d’uns 20.000 euros i una amortització de 6 anys. L’Ajuntament, però, continua estudiant més ofertes.