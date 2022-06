Després de dues edicions de transició, a causa de la pandèmia, Solsona recupera la normalitat de la festa del Corpus, el cap de setmana del 18 i 19 de juny. Per això, un any més, les persones amb mobilitat reduïda també poden gaudir d’un dels actes centrals, que són els ballets tradicionals a la plaça Major, el diumenge al migdia. L’Ajuntament obre el termini de reserva d’espai per a l’entarimat que es posa a disposició d’aquest col·lectiu.

S’ofereixen un total de vuit places i, en cas que sigui necessari, es prioritzaran els infants. Per regular aquesta reserva cal inscriure’s prèviament a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del consistori entre avui i el dimecres 15 de juny a la una del migdia. Aquesta iniciativa es duu a terme des del 2014 per Corpus i Festa Major amb la col·laboració de Creu Roja del Solsonès, que hi aporta voluntaris per assistir el públic amb cadires de rodes. El programa del Corpus es publicarà els propers dies a les xarxes socials de l’Ajuntament de Solsona i al web www.solsonalafesta.net.