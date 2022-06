El 2020 Solsona va haver-se de conformar amb un Corpus virtual i el 2021, amb una festa de transició, que va haver de renunciar a diversos actes tradicionals, com la roda de foc i els passacarrers. Enguany, els dies 18 i 19 de juny la ciutat recupera la normalitat prepandèmica amb l’esquelet tradicional del Corpus. Així, hi haurà cercavila del pregoner, gegants i l’Orquestra Patinfanjàs, dissabte al punt del migdia; roda de foc, dissabte a la nit, i baixada i pujada d’autoritats acompanyades de la manifestació gegantera, diumenge.

Els elements festius més identificatius del Corpus, que és un dels més antics del país –documentat des del 1331–, actualment són la baixada del bestiari de foc, amb el ball del drac i la roda de foc, dissabte a la nit; la catifa de flors i serradures que cada any elabora l’Agrupament Escolta i Guia Pare Claret a la plaça de Palau amb algun missatge de reivindicació social, diumenge al matí, i els ballets tradicionals, el mateix dia després de la processó.

Però a banda dels actes propis de l’ADN de la festa, el programa, que es pot descarregar en línia aquí, inclou una vintena més de convocatòries lúdiques i culturals programades per entitats i institucions entre els dies 9 i 23 d’aquest mes. En destaquen l’obra #Lodelbisbe, de Lacetània Teatre al Tatrau, durant tres caps de setmana; el concert a la plaça de Sant Joan Autoretrat. Monogràfic de l’obra de Joan Roure i Jané (1921-1990), a càrrec de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona amb la col·laboració de Montserrat Isanta, Marc Anglarill i l’Orfeó Nova Solsona, el dia 17 a les deu de la nit; un concert del Cor de Barcelona, amb set formacions dirigides per Miquel Àngel Arias i Soler, el dia 18 a les sis de la tarda a la catedral, i una jornada castellera amb els Castellers de Sabadell, els Tirallongues de Manresa i els Margeners de Guissona, el dia 19 a les cinc de la tarda davant l’ajuntament.

El programa del Corpus està disponible en línia, tot i que també se n’ha fet un tiratge molt reduït de 50 exemplars en format paper, que es podran recollir a partir de la setmana vinent a l’OAC municipal, per a qui no tingui recursos digitals per accedir-hi.