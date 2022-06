L’Ajuntament de Solsona va posar en marxa a principis d’aquest any dues línies de subvencions amb l’objectiu de reduir la quantitat de pisos buits de la ciutat i ampliar-ne l’oferta d’habitatge. Però des de l’1 de febrer fins ara, només s’han sol·licitat ajuts per a 8 habitatges.

El regidor d’Hisenda, Ramon Xandri, explica que des que es va obrir la convocatòria el passat 1 de febrer fins el divendres passat, vuit persones havien sol·licitat els ajuts i ja estaven realitzant les obres als seus habitatges o podien començar-les. També apunta que s’ha demanat informació sobre els tràmits dels ajuts per a cinc habitatges més. En aquest sentit el consistori solsoní té constància que s’estan fent els tràmits corresponents. Si aquests casos evolucionen favorablement, es tractaria de 13 subvencions en total en quatre mesos.

Xandri espera que el nombre de subvencions atorgades creixi en els propers mesos per tal de complir l’objectiu, que és minimitzar el nombre de pisos buits i ampliar l’oferta d’habitatge a Solsona. «Espero que n’hi hagi més perquè hi ha molts pisos buits a Solsona. Si no doblem el que tenim ara, com a mínim, jo no estaré content», va apuntar Xandri a Regió7. Per aconseguir-ho, el consistori durà a terme una nova campanya informativa per donar un nou impuls a aquestes línies d’ajuts.

Les dues línies de subvencions, que tenen un pressupost de 100.000 euros, es van obrir l’1 de febrer i seran vigents fins el proper 31 d’octubre. La primera està dirigida als joves d’entre 18 i 35 anys. Aquest ajut cobreix un màxim del 50% del cost de la despesa acreditada, fins a 6.000 euros, per habitatge. El 50% restant ha d’anar a compte del llogater o es pot pactar que ho assumeixi la propietat i sigui retornat amb la quota de lloguer. El contracte d’arrendament ha de preveure que el pagament de les quotes mensuals s’ha de finançar amb la realització de les obres almenys durant els dos primers anys. Els joves beneficiaris han de tenir uns ingressos que individualment no superin dues vegades el salari mínim interprofessional.

La segona línia també està relacionada amb les obres de reforma o millora d’habitatges buits. En poden ser beneficiaris els pisos que portin un any sense estar arrendats en els que es faci una reforma per ser destinats a la borsa d’habitatge municipal. En aquest cas també es cobreix el 50% del cost fins a un màxim de 6.000 euros.