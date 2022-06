Després de dues edicions de transició, a causa de la pandèmia, Solsona recupera la normalitat de la festa del Corpus, el cap de setmana del 18 i 19 de juny. Per això, un any més, les persones amb mobilitat reduïda també poden gaudir d’un dels actes centrals, que són els ballets tradicionals a la plaça Major, el diumenge al migdia. L’Ajuntament obre el termini de reserva d’espai per a l’entarimat que es posa a disposició d’aquest col·lectiu.

S’ofereixen un total de vuit places i, en cas que sigui necessari, es prioritzaran els infants. Per regular aquesta reserva cal inscriure’s prèviament a l’Oficina d’Atenció Ciutadana abans del dimecres 15 de juny a la una del migdia. Aquesta iniciativa es duu a terme des del 2014 per Corpus i Festa Major amb la col·laboració de Creu Roja, que hi aporta voluntaris per assistir el públic amb cadires de rodes.