Territori de Masies organitza aquest diumenge una ruta divulgativa per les plantacions de les pomeres de la cooperativa de productors de pomes ecològiques de muntanya nascuda a la Vall de Lord.

El recorregut, dinamitzat pels mateixos membres de Biolord, començarà a les 11 h des de l’hotel restaurant El Monegal (Guixers) i inclourà aturades en els punts d’interès al llarg de l’itinerari. En aquest sentit, s’indagarà en el conreu i recol·lecció de les pomes, així com en la posterior distribució, un procés vertebrat pel savoir-faire i l’ideari de la cooperativa del nord del Solsonès. En finalitzar la passejada, cap a les 12:30 h del migdia, s’oferirà als assistents suc i sidra de poma ecològica de Biolord, així com croquetes de Territori de Masies.

Poma de Muntanya Biolord irromp l’any 2012 de la inquietud de set veïnes i veïns de la Vall de Lord decidits a tornar a remoure la terra per situar novament el sector primari al centre de desenvolupament econòmic de la zona. Així doncs, l’entitat creix com una alternativa sostenible per a una economia de muntanya molt afectada per la crisi, limitada al turisme de segona residència i amb poca capacitat ocupacional. Els seus emprenedors van apostar pel cultiu de poma com a punta de llança, tot prenent el clima de muntanya com un gran avantatge.