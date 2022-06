Aquest cap de setmana en el marc del BIOSOL (Xarxa de seguiment de la Biodiverditat del Solsonès) membres del Grup de Natura del Solsonès van fer el cens de la cotxa cua-roja en zones potencials de la comarca. Es tracta d’una espècie d’ocell amenaçada i escassa a nivell català i amb poques dades de cria històriques a la comarca.

Durant el seguiment es van escoltar dos individus mascles cantant a un nucli al Port del Comte i també als voltants de Sant Llorenç de Morunys, al nord de la comarca.

L’any passat es van col·locar 4 caixes niu per aquesta espècie, però no han estat utilitzades per la cotxa cua-roja i sí, per la mallerenga petita, una altra espècie d’ocell.