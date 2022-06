La sala Francesca Llobera del Consell Comarcal del Solsonès va acollir ahir una sessió informativa dirigida als pagesos, allotjaments rurals i agents turístics de la comarca per tal d’encoratjar-los a participar a la festa de la pagesia catalana el primer cap de setmana d’octubre. Benvinguts a Pagès vol recuperar la participació d’explotacions i restaurants de la comarca, que no han tingut representació a la festa des de fa dues edicions.

Benvinguts a Pagès va néixer l’any 2016 amb l’objectiu de promoure la sostenibilitat, la biodiversitat, la producció d’aliments de proximitat i la viabilitat del sector de la pagesia i el seu arrelament al territori. En aquesta primera edició, al Solsonès hi van participar 31 agents, dels quals 3 eren explotacions, 7 restaurants, 20 allotjaments i 1 activitat complementària. L’any passat, però, només hi van participar 11 agents entre els quals no hi havia ni explotacions ni restaurants. L’única branca que encara es manté amb força al Solsonès és la dels allotjaments.

Per tal de recuperar als agents que han deixat de participar en la iniciativa i animar-ne de nous, els organitzadors de la iniciativa han apostat per fer més simples els requisits per participar-hi, assegurar que es duran a terme visites a les explotacions durant la festa gràcies a un sistema de reserves, oferir una guia de bones pràctiques a les xarxes socials i també crear una xarxa entre els agents participants per tal de donar a conèixer les diverses opcions del territori de cara als visitants.

La presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Sara Alarcón, va voler destacar ahir la dificultat dels agents de la comarca d’encaixar amb una iniciativa com el Benvinguts a Pagès. En aquest sentit va apuntar que «ho hem d’encaixar per tal que no hagi de ser un esforç extraordinari». En la presentació també hi van participar representants de Prodeca, l’empresa de la Generalitat que s’encarrega d’organitzar aquesta iniciativa i que van explicar els canvis als assistents a la reunió.

Aquesta setmana s’han obert les inscripcions a la festa de Benvinguts a Pagès que es celebrarà els dies 1 i 2 d’octubre amb un cap de setmana de portes obertes i visites gratuïtes a les explotacions agroalimentàries de Catalunya.

En l’edició de l’any passat més de 32.000 persones van recórrer Catalunya a través d’una oferta de 600 agents entre pagesos i pageses, allotjaments rurals, restaurants de cuina de proximitat i activitats complementàries.