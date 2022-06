El municipi de Riner va promociona la mel del seu territori a la comarca de la Terra Alta per mitjà d’un estand institucional present a la Festa de la Mel d’Arnes. La delegació rinerenca, encapçalada per l’alcalde, Joan Solà, va aprofitar l’acció promocional per parlar amb l’alcalde d’Arnes, Joaquim Miralles, sobre projectes de futur conjunts d’ambdós ajuntaments, units per un acord d’agermanament. Un dels objectius comuns dels dos municipis és esdevenir, a través de la Fira de la Mel de Riner i de la Festa de la Mel d’Arnes, punts de referència d’aquest producte en l’àmbit català.

A més de promocionar la mel i diverses publicacions sobre Riner, l’estand va servir també per donar a conèixer l’Associació de Micropobles a través de productes de marxandatge. La delegació rinerenca va comptar també amb la participació de Florenci Codina, empresari del municipi; Màrius Codina, autor de l’exposició «La mel i la cera», que es pot veure encara a la Casa Gran del Santuari del Miracle, i de Joan M. Llorens, president de l’Associació Amics de les Abelles. L’Ajuntament de Riner organitza des de l’any 2016 la Fira de la Mel amb el triple objectiu de reivindicar un producte amb un clar valor mediambiental, saludable i de proximitat; donar suport als petits productors del territori, i posar en valor el conjunt arquitectònic del Miracle i el seu entorn, també a través de la mel i l’apicultura.