El nou equipament de l’escola El Vinyet de Solsona s'ha inaugurat aquesta tarda de forma oficial, dos mesos després del trasllat dels alumnes, amb la presència del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, que ha estat rebut amb una protesta per part de mestres i famílies per reivindicar que es mantinguin els recursos destinats al servei d’inclusió.

Fins ara, l’escola El Vinyet compartia el servei SIEI, un recurs que preveu la dotació de professionals per atendre els alumnes amb necessitats especials, amb l’escola pública solsonina Setelsis, però Educació va anunciar a finals de maig una reestructuració que implica la pèrdua del servei a El Vinyet. Per aquest motiu, desenes de famílies s'han concentrat avui a les portes de l’escola per reclamar l’atenció de la diversitat a les aules. A la protesta, s’hi han sumat altres reivindicacions, com el rebuig al nou calendari escolar o la necessitat d’incrementar el personal.

En la seva intervenció, Cambray ha reconegut la falta de recursos «que arrossega el departament des de fa anys», però ha manifestat la voluntat «d’introduir els canvis necessaris per millorar la qualitat educativa i aconseguir una educació que doni les eines necessàries als alumnes per al seu futur». En referència al centre, ha definit com un gran pas endavant l’estrena del nou equipament, esperat des de feia dues dècades per la comunitat educativa.

De fet, l’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, ha recordat l’obertura del centre l’any 2007, en uns mòduls prefabricats que es van construir de forma provisional, amb la idea d’obrir una nova escola més endavant. «Diverses traves burocràtiques han endarrerit el procés fins ara, quan els primers alumnes ja estan a punt de començar la universitat», ha remarcat. En aquest sentit, la directora del centre, Anna Serra, ha realçat el paper de les famílies i de tots els equips directius que hi ha hagut al llarg d’aquests anys «per consolidar per fi un projecte històric».