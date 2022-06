Novell passa per l'escenari entre exorcismes, ereccions i històries de superherois

Molta llum i molt de fum i ni una mica de nervis. En aquest clima van jugar els actors i actriu de companyia amateur Lacetània per posar en escena, de manera explícita, com ha sigut la història d'amor entre Xavier Novell i Sílvia Caballol. Això sí, tot comença quan els actors deixen clar que no poden dir explícitament el nom complet de l'exbisbe. Per fer-ho, fan servir una pissarra, com si es tractés d'una classe de primària, on expliquen al públic que per temes legals no poden pronunciar el seu nom. En aquell moment comença un joc de paraules que fa que a la pissarra hi surti, gairebé de manera clara, el nom de l'exbisbe, tot detallant la fórmula d'aïllament de la X. De qui tampoc fan un esment explícit és a l'escriptora de novel·la eròtica i ara companya sentimental de Novell, Sílvia Caballol.

La història d'amor entre ells dos, comença al confessionari. Lluny de qualsevol decorat, la companyia explica que per falta de pressupost projectaran la imatge d'un confessionari. Es diu que la imaginació és més gran que el seu pressupost. En aquell moment, Novell està confessant a una dona fins que apareix Caballol on li recita part de la seva nova novel·la. El bisbe, embadalit amb el que acaba d'escoltar, té una erecció. És allà, on l'obra marca una gran declaració d'intensions del llenguatge no escrit que contindrà la següent mitja hora de l'obra. Un llenguatge on les paraules explícites hi tenen cabuda.

Val a dir que l'espectacle té una base molt forta cap a la sàtira i burla cap al món eclesiàstic. És el moment en el qual ja es comença a conèixer el romanç de la parella. És en aquell moment on el text es centra, en explicar que la parella està posseïda pel dimoni i, per tant, se'ls ha de treure de dins mitjançant l'exorcisme. Que estan posseïts, però, no només s'ho pensa el món de l'església, sinó també la premsa. L'obra ha recollit diferents titulars de diferents mitjans estatals i internacionals per posar en context el fil argumental, alguns dels titulars són de mitjans com: la Sexta, el País i inclús el diari del Vaticà. En ells es pot llegir com alguns relacionen el cas de Novell amb el dimoni i altres ho fan en un to més romàntic.

El públic interactua

A partir d'aquí, els llums, els efectes visuals i el públic prenen part important de l'obra on alguns escollits hi intervenen. Després, hi ha l'aparició d'un dels personatges que dona més joc a l'obra. Només amb la seva aparició estel·lar per la porta gran, és el preludi del qual acaba sent el personatge més rigut per part de la primera remesa de públic. Es tracta del delegat que envia el Vaticà per fer l'exorcisme a Novell. El delegat, que parla tota l'estona en italià, necessita les traduccions d'un dels sacerdots que fa que el públic rigui cada una de les seves intervencions. Amb un final de teatre, propi de teatre contemporani, tracten a Novell com el gran superheroi de Caballol, amb la qual tindran dues filles.

Sense cap moment àlgid a destacar, sí que l'obra té un final inesperat i simpàtic. On Novell hi té un petit moment de protagonisme. Segons el seu director, Aleix Albareda, Novell està al cas de l'obra i segons explica va tenir la temptació d'anar-hi, però "volia que el protagonisme anés tot cap als actors". De fet el mateix Albareda va deixar clar que no hi havia nervis i reiterava que les expectatives "havien de disminuir".

I és que la sala Tatrau de Solsona, petita i acollidora, ajuda també a crear un clima millorat de l'obra. De fet, casualitats de la vida, dins dels vuit actors de la companyia amateur Lacetània hi ha un company de feina i un ex escolanet personal de Novell.

Sobre això, a l'inici s'havien programat quatre funcions durant dos caps de setmana (11 i 12 i 18 i 19 de juny), finalment es faran dues funcions més el 25 i 26 de juny per atendre l'alta demanada d'entrades. L'espectacle es podrà veure al Tatrau Teatre, una sala amb capacitat per a Tant és així que davant l'alta demanda d'entrades es faran sis representacions, dues més de les inicialment previstes.