Amb 901 donacions de sang i 119 de plasma el 2021, Solsona i el Solsonès presenten un grau de solidaritat incontestable. Per això no és d’estranyar que la capital de comarca faci un reconeixement a l’altruisme dels donants amb una obra artística permanent. Es titula “Arremanga’t”, és del solsoní Jordi Colell, “Jogi”, i s’inaugurarà a l’exterior de la sala polivalent dimarts vinent, dia 21, a les cinc de la tarda. Així mateix, avui, Dia mundial del donant de sang, l’ajuntament s’il·luminarà de color vermell.

A la façana oest de l’equipament que a Solsona acull els acaptes des del 2013, visible des del carrer d’Antoni Gaudí, dues mans que s’apropen representades en un esgrafiat simbolitzen la solidaritat entre la persona donant i qui necessita la seva sang. Una fina incrustació del color vermell les uneix. Amb el títol, Jogi exhorta la ciutadania a fer el gest de donar sang. Tal com explica ell mateix, l’obra fa “una crida a arremangar-se amb valentia, sense dubtar, i a posar-se a l’acció, tal com fan totes aquelles persones que hi són a cada campanya”. L’artista confia que serveixi també per motivar futurs donants.

La tècnica emprada en aquesta obra s’assembla a l’esgrafiat, tot i que s’han utilitzat eines més industrials, com a mola radial. A fi d’evitar que amb el temps les incisions s’uniformitzin amb la resta del mur, Jogi va tenyir la pedra per aconseguir l’efecte òptic desitjat.

L’any passat la regidoria de Salut, de comú acord amb l’Associació de Donants de Sang del Solsonès, va convocar un concurs d’idees per dedicar una escultura o instal·lació artística als donants. Amb tot, el jurat va decidir declarar-lo desert. Per això es va optar per fer un encàrrec directe a Jordi Colell. La inauguració, dimarts que ve, tindrà la participació del Jove Ballet Solsoní amb una coreografia de dansa moderna titulada El Musical.

308 donacions enguany

Un any més, avui Solsona s’afegeix a la commemoració del Dia mundial del donant de sang tenyint de vermell l’eixida de l’ajuntament per iniciativa de l’Associació de Donants de Sang del Solsonès i la regidoria de Salut. S’il·luminarà a partir de les set del vespre per expressar l’agraïment a les persones que dediquen 20 minuts a ajudar a salvar vides participant a les donacions.

Des de principi d’any, a Solsona s’han recollit 237 donacions de sang i 71 de plasma. Per poder-ho fer, només cal pesar més de 50 quilos, tenir entre 18 i 70 anys i trobar-se bé de salut. Les dones poden donar sang tres cops l’any i els homes, quatre. L’estiu és una de les èpoques de l’any en què més falta fan les donacions, en tant que disminueixen les reserves per la calor i les vacances. Per aquest motiu les entitats i el Banc de Sang i Teixits reforcen la crida a la donació.