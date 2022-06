El divendres de la setmana passada el Conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Josep González-Cambray, va visitar Solsona per inaugurar l’edifici de l’escola El Vinyet juntament amb altres càrrecs del departament. Durant la visita, el grup d'Alternativa per Solsona-CUP va fer una protesta silenciosa i va entregar una carta explicant la seva reivindicació.

La comunitat educativa de l’escola pública, famílies i ciutadania van aprofitar la visita del conseller per manifestar les seves reivindicacions en relació al català a l’escola i al recurs SIEI (Suport Intensiu per l’Educació Inclusiva) a les escoles de Solsona, especialment a l’escola del Vinyet. En aquest sentit, alguns pares i mares i la formació ApS-CUP asseguren que recentment s'ha comunitat al centre la decisió de suprimir aquest recurs per ubicar-lo a un únic centre educatiu. Paral·lelament, el Departament assegura que el centre no té prou alumnat per a tenir una dotació sencera de SIEI però que oferirà la dotació de recursos per a atendre la diversitat de l'escola en funció de la realitat de la matrícula del proper curs. L'escola, per la seva banda, prefereix no fer cap declaració al respecte ja que actualment s'està treballant en trobar una solució.

La decisió de retirar aquest servei, a judici d'ApS-CUP, és clarament regressiva, encamina cap a l’exclusió i no cap a la inclusió, i totalment segregadora, ja que atempta contra el repartiment equitatiu dels infants NESE i a la lliure elecció de centre. Per això, van fer saber al Conseller i a la resta de la comitiva que l’acompanyava la seva opinió i posicionament en relació a aquesta qüestió i altres decisions recents com la llei del català, aprovada la setmana passada pel Parlament de Catalunya amb els vots del PSC, ERC, Junts i el comuns. Una llei que, segons apunta la formació solsonina, "obre les portes al bilingüisme de les escoles catalanes i a la segregació escolar, que imposa un 'liberalisme educatiu' que afebleix el català com a llengua de cohesió, que a més no compta amb el consens de la comunitat educativa ni amb el suport social desitjable".

ApS-CUP va mostrar el seu posicionament tant a la Sala de Plens de l’Ajuntament en la que, després d’una protesta silenciosa, van fer arribar al Conseller una carta explicativa de la seva reivindicació, com al carrer acompanyant a la comunitat educativa de Solsona i resta de ciutadania que es va manifestar.