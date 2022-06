El Departament d’Educació s’ha compromès a cobrir el servei de Suport Intensiu per l’Educació Inclusiva (SIEI) del que disposava l’escola El Vinyet. El mateix Departament va informar fa unes setmanes que el curs vinent l’escola ja no disposaria d’aquest servei però actualment s’està negociant perquè els alumnes que se’n beneficiaven puguin mantenir aquest suport el proper curs escolar.

Actualment quatre alumnes de l’escola El Vinyet disposaven del servei del SIEI que el centre compartia amb l’altre escola pública de Solsona, Setelsis. Però fa unes setmanes el Departament va anunciar que el Vinyet no disposaria d’aquest servei el curs vinent perquè el centre no té prou alumnat per a tenir-ne una dotació sencera.

En motiu de la inauguració de l’escola el passat divendres, el conseller d’Educació, Josep González-Cambray, va visitar el centre i va aprofitar per reunir-se amb la direcció de l’escola, l’AFA i l’Ajuntament de Solsona. Abans, famílies i ciutadans de Solsona van protestar contra la decisió del seu Departament. Segons apunta l’AFA a Regió7, el conseller es va comprometre a trobar una solució per tal que els alumnes poguessin mantenir el servei que tenen actualment. En aquest sentit ja s’ha acordat que un mestre d’educació especial cobriria part de les hores que feia el servei. Pel que fa a la resta d’hores, es va demanar al Departament la possibilitat de cobrir-ho amb la contractació de vetlladores. El Departament va assegurar que ho valoraria i que aquesta setmana traslladaria la resposta.

«El SIEI com a tal no el tindríem, però la solució que volen oferir és que poguéssim seguir tenint les mateixes funcions que feien ara les persones del SIEI», explica el president de l’AFA, Jordi Vilalta, que apunta que «si es vol una educació inclusiva és un servei que hi ha de ser».

Alba Ayala, la mare d’un dels infants que es veuria afectat per la pèrdua del servei, destaca que s’avança per bon camí i que s’està donant «una alternativa vàlida». Tot i això espera que no es quedi en paraules i que el compromís s’acabi fent efectiu.