L’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys ha tret a concurs dos projectes per millorar la connexió entre el poble i el pantà de la Llosa del Cavall així com per apropar el turisme a l’embassament. Es crearà un camí circular amb el que es podrà anar a peu fins al pantà sense passar per la carretera i també en l’adequació d’una zona d’aparcament i de pícnic a la vora de l’embassament.

Actualment el camí del poble a la Llosa del Cavall no té una continuïtat definida ja que hi ha trams que no són practicables. Això comporta que les persones que volen fer la ruta a peu o en bicicleta, en el seu primer tram, només ho poden fer per la mateixa carretera, amb el perill que això comporta. Així mateix, pel que fa al segon tram interior, el traçat queda interromput en diversos punts, pel que es fa impossible realitzar una ruta circular completa.

En aquest sentit, s’habilitarà un camí des de l’oficina de turisme de Sant Llorenç fins al pantà, que serà paral·lel a la carretera C-462. El segon tram seguirà l’antic Camí Ral del municipi.

Per altra banda, el segon projecte també té l’objectiu de dinamitzar el turisme a l’embassament de la Vall de Lord. En concret, es preveu fer un aparcament a la zona propera a la vora del pantà, on hi ha la zona de bany i l’empresa local de lloguer de caiacs. El projecte també contempla fer una millora del seu espai natural, incloent una millora de l’accessibilitat per a persones amb discapacitat, la instal·lació d’un punt d’informació, la creació d’una zona de pícnic, la instal·lació d’un punt de recàrrega de vehicles elèctrics, l’arranjament d’un tram per a ruta BTT a Sant Serni del Grau i la senyalització del conjunt del projecte.

El projecte de la creació de la via verda circular té un cost previst de gairebé 94.500 euros mentre que el de l’adequació de l’àrea de l’espai natural del pantà també supera els 92.000 euros. Les actuacions, ara en procés d’adjudicació, estan finançades en un 50% pels plans de foment territorial del turisme de Catalunya. La resta de l’import del cost dels dos contractes es cobrirà a través de fons propis de l’Ajuntament piteu.