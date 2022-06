Els abonats de Telefónica Movistar de Solsona i Olius van arribar a acumular gairebé un dia sense servei de telefonia i internet a causa de dues incidències massives de l’empresa de telecomunicacions. En el cas de Solsona és la segona afectació del servei en menys d’un mes. A les vuit de la tarda encara no s’havia resolt.

«Ens preocupa i més en un dia com avui perquè tenim molta necessitat», assegurava ahir l’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, a Regió7. De fet, a causa dels incendis que afecten la comarca, el comandament de bombers relacionat es va traslladar a Solsona. «L’Ajuntament no funciona, el Consell no funciona, la biblioteca no funciona, no hi ha res que funcioni. A nivell d’Ajuntament no podem ni parlar per telèfon i la necessitat és bestial», lamentava Gisbert posant el focus també en les molèsties que això representa per la ciutadania sobretot perquè ara s’entra en el cap de setmana de Corpus.

La incidència també va afectar el Centre Sanitari, obligant a canviar el seu sistema que funciona més lentament i fa els tràmits més feixucs. A més, la manca de connectivitat impedeix imprimir les derivacions o les receptes, tot i que aquestes es poden anar a buscar a la farmàcia amb la targeta sanitària.

En el cas d’Olius, la incidència no va ser tan greu ja que la majoria de clients són d’altres companyies, segons va dir l’alcalde.

El servei es va perdre dijous al vespre i ahir a les 7 de la tarda la companyia informava que encara treballava en el seu restabliment.