La lectura és una de les activitats més recomanades per vacances. Per fomentar-ne l’hàbit i propiciar la descoberta de gèneres entre l’alumnat de primària, la Biblioteca Carles Morató de Solsona ha posat en marxa la quarta edició del «Bibliotrivial». El concurs ha començat aquest mes i s’allargarà fins al 24 de setembre amb el mateix funcionament de les edicions anteriors. Es repta els participants a llegir set tipus diferents de llibres i una revista i respondre una sèrie de preguntes per obtenir tots els formatgets.

Com sempre, l’alumnat de primer a tercer de primària pot concursar en la categoria «mini». En qualsevol cas, tots han d’escollir els títols entre una selecció prèvia de cadascuna de les tipologies d’obres. L’objectiu és diversificar la lectura i fer que els lectors coneguin nous gèneres. Aquells que completin la prova i responguin tots els reptes del llibret que se’ls lliura a la biblioteca entraran al sorteig d’una subscripció d’un any a una revista catalana, un joc i llibres per a cada categoria. La festa de cloenda, amb un espectacle familiar i el sorteig de premis, se celebrarà el 30 de setembre. L’any passat van concursar al «Bibliotrivial» 102 infants, dels quals 60 van completar la prova. Aquests dies, després que la biblioteca hagi explicat la iniciativa a les escoles solsonines, ja s’hi han inscrit prop d’una seixantena de nens i nenes, una xifra que s’engruixirà els propers dies, especialment quan l’alumnat s’acomiadi de les aules fins al setembre. Qui hi estigui interessat ha d’adreçar-se a l’equipament.