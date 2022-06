Després de tres anys sense un Corpus complet, els responsables de la festa s’han mostrat avui satisfets de l’edició que es tanca avui. “Es respiraven ganes de festa després d’aquest parèntesi forçat i tothom hi ha contribuït perquè rutllés”, ha destacat l’alcaldessa, Judit Gisbert. L’Agrupació de Geganters ha celebrat l’ambient del carrer i la concurrència de casa i de fora tant als actes d’avui com als d’ahir d’aquesta petita Festa Major. El macip major, Roger Davins, ha constatat que després d’aquest temps d’anormalitat, “hi ha hagut molta gent jove nova al voltant de la imatgeria i amb ganes de fer-la ballar”.

Les temperatures abrasives no han fet enrere els centenars de famílies que al migdia s’han aplegat a la plaça Major per assistir als ballets dels elements festius d’interès nacional dels solsonins, si bé la festa també s’ha pogut seguir des de casa gràcies al programa especial de Solsona FM transmès en directe des de la mateixa plaça. En un temps en què impera l’individualisme, les festes populars com el Corpus de Solsona es vesteixen d’una aurèola pròpia dels esdeveniments extraordinaris, malgrat que el protocol de la festa no deixi gaire marge a la improvisació.

Enguany les danses s’han dedicat a tothom qui ha treballat en l’extinció dels incendis d’aquests dies. Abans de començar l’execució dels ballets, els geganters han recordat totes les persones que “han lluitat per defensar i protegir la nostra comarca del foc”, amb un sentit aplaudiment del públic.

“Per un territori viu”

Precisament, la catifa de flors, herba i serradures que ha confeccionat l’Agrupament Escolta i Guia Pare Claret a la plaça de Palau aquest matí, un dels elements centrals del Corpus solsoní, duia per lema “Per un territori viu!”. L’entitat hi reivindica un model de territori centrat en les espècies que hi viuen i compatible amb les persones arrelades a la terra; on es fomenti l’economia circular, el consum de proximitat, un sector primari ben remunerat i una bona gestió dels recursos. Els escoltes, en la seva acció artística i reivindicativa, han palesat que els incendis evidencien “una gestió ineficient i allunyada del territori i les seves necessitats”. Igualment, han manifestat el seu desacord amb aspectes de la candidatura dels Jocs Olímpics d’hivern que “no oferien ni el respecte ni l’oxigenació que l’entorn natural es mereix”.