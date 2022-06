Sant Llorenç de Morunys, la Coma i la Pedra i Guixers han acordat una sèrie de mesures per evitar riscos tenint en compte l’episodi d’incendis que hi ha a Catalunya i els que hi ha hagut durant els darrers dies al Solsonès. En aquest sentit han prohibit fer ús de les barbacoes de les diferents zones habilitades, l’encesa de fogueres i la utilització d’elements pirotècnics de tota classe.

«Estem d’acord en el fet que la situació és excepcional i que la protecció de la nostra vall és un objectiu comú i primordial», van explicar ahir els tres ajuntaments en un comunicat. L’escrit donava per fet que la restricció no s’aixecarà, com a mínim, fins que passi Sant Joan. «Malauradament aquest any no es podrà celebrar la nit de Sant Joan com és tradicional, però és molt més valuós salvaguardar la seguretat del territori, de les persones, dels boscos i de la fauna, que és un be de tots», asseguren els consistoris en el comunicat emès ahir.