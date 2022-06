L’Ajuntament de Solsona es va afegir ahir a la campanya «Fes un gest per l’ELA» amb motiu del Dia mundial de l’ELA, que es va commemorar ahir. Amb aquesta iniciativa, promoguda per la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls, es vol donar suport i visibilitat a la població afectada per esclerosi lateral amiotròfica, que s’estima en unes 450 persones a Catalunya. Al Solsonès hi ha almenys quatre casos diagnosticats, segons dades del Centre Sanitari.

La Fundació Miquel Valls ofereix suport i atenció especialitzada a les persones afectades d’ELA de tot Catalunya i les seves famílies i lidera projectes per millorar-ne la qualitat de vida. L’Ajuntament de Solsona fa cinc anys que s’afegeix a la campanya d’aquesta fundació amb la fotografia de regidors fent el gest per l’ELA per difondre-la a les xarxes socials. Aquesta imatge es va complementar amb la il·luminació de color verd de l’eixida del consistori.