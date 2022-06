Els alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior de Gestió Forestal i del Medi Natural de l’Escola Agrària del Solsonès van crear una empresa fictícia inspirada en el cooperativisme i l’organització de l’economia social i solidària i van desenvolupar cinc projectes basats en necessitats reals dels Ajuntaments de Castellar de la Ribera, Olius i Lladurs.

La iniciativa es basa en l’aprenentatge servei, una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. «La idea és que els alumnes aprenguin fent serveis a la comunitat. Així, més enllà de fer un aprenentatge teòric, acabem fent accions de servei amb les que adquireixen uns aprenentatges», explica el responsable de l‘assignatura, Òscar Garcia que destaca que tractant-se d’actuacions reals, els alumnes «s’ho prenen més seriosament que un treball a l’aula». Pel que fa als ajuntaments, el responsable del projecte diu que «tots hi guanyem» ja que es dona sortida a petites actuacions que els consistoris sovint deixen de banda o no s’atrapen.

Els alumnes també en fan una bona valoració. «Al grau fem pràctiques però està molt bé tenir aquesta opció per saber una mica les feines que faràs i on t’estàs ficant al fer aquest grau. És una entrada al món laboral», explica un dels alumnes que han dut a terme el projecte, Ot Santaulària.

«Realment posàvem en pràctica tot el que apreníem a l’aula. Ho portàvem com si fóssim treballadors perquè al cap i a la fi es feien projectes que començaven en un paper en blanc i s’acabaven fent realitat. Érem com una empresa», destaca una altra de les alumnes, Rebeca Gilibets. A més, també apunta que el fet de fer actuacions pels ajuntaments «fa que vegis un ús i un profit a allò amb què has estat treballant. És millor que quan fas alguna cosa i queda en només una nota».

Entre les actuacions realitzades destaquen l’arranjament del camí d’accés al Castell de Lladurs, l’adequació de la Necròpolis del Solà a Castellar de la Ribera i l’adequació i millora de l’ús de les basses de Brics, a Olius.