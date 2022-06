El Consell Comarcal del Solsonès va acollir la setmana passada una reunió convocada entre els representants municipals i comarcals del Berguedà i el Solsonès i la Generalitat de Catalunya, tot i que al final no hi va acudir cap representant de la Generalitat. Malgrat això, alcaldies i presidències comarcals del Berguedà i del Solsonès van decidir reunir-se igualment a fi de demanar una major agilitat en la millora de la via que comunica les dues comarques i que, darrerament, sembla estar encallada.

Fa anys que el Solsonès i el Berguedà reclamen la millora d’una via que comunica les dues comarques, la qual presenta serioses deficiències. Les administracions locals volen continuar treballant en aquest sentit i demanar a la Generalitat de Catalunya un treball conjunt per posar fi a aquest dèficit històric.

En la reunió que es va dur a terme a Solsona els assistents van posar de manifest que, malgrat que fa 5 anys de l’inici de la comissió i que en diversos trams del Berguedà s’ha avançat en la declaració d’impacte ambiental i en el compromís de la redacció del projecte de cara al 2023, no és així en el traçat del Solsonès, on asseguren que no hi ha hagut cap avenç, com tampoc no s’ha determinat un calendari sobre la temporització de les obres, tal com s’havia compromès la mateixa Generalitat.

Solsona i Berga volen unir les capitals de comarca fent compatible la millora de la via amb les activitats del lleure i fent la via el màxim respectuosa amb la biodiversitat, els camins ramaders, les comunitats i els arbres monumentals, i sempre tenint en compte el parer del territori. De fet, ja s’han lamentat diversos accidents, especialment de ciclistes, en aquesta via.

Els representants locals de les dues comarques van acordar una visita sobre el terreny al tram entre l’Espunyola, Montmajor i Navès que es durà a terme properament. També van demanar recuperar la informació del tram entre Montmajor i Navès, en el qual s’havia manifestat la voluntat de definir un nou traçat, i una concreció en el calendari d’execució.

El Departament de Territori va informar el febrer que preveia invertir més de 25 milions d’euros en la millora de la C-26, entre Montmajor i Berga, i la B-420, entre Navès i Montmajor. En tot cas no es contemplava cap actuació al tram de la C-26 que forma part del Solsonès.