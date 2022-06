El govern espanyol ha aprovat aquest dilluns en consell de ministres ajudes directes per als afectats dels incendis que hi ha hagut al conjunt de l'Estat durant l'onada de calor que va afectar el país des del passat 10 de juny. A Catalunya, l'Estat concedirà ajuts per als afectats de l'incendi de Baldomar, a Artesa de Segre, que ha cremat més de 2.700 hectàrees, i el de Castellar de la Ribera, al Solsonès, que en va cremar més de 320. El govern espanyol destaca que els incendis han obligat a activar plans de protecció civil especials de nivells 1 i 2, i també que a banda dels efectius d'Emergències del Govern, han comptat amb el suport de brigades especials de l'Exèrcit.

Les ajudes directes aprovades pel govern espanyol fan referència a aspectes com la destrucció o danys en béns de primera necessitat, habitatges, elements d'una comunitat de propietaris; persones que han fet aportacions personals de béns per combatre les flames; titulars d'establiments industrials, mercantils i de serveis; i ajuntaments. L'acord també preveu la possibilitat que s'aprovi una exempció de les taxes de l'Organisme Autònom de la Direcció General de Tràfic per a duplicats de permisos de circulació o conducció així com a baixes de vehicles sinistrats. D'altra banda, s'inclouen mesures com beneficis fiscals, mesures laborals i de seguretat social, ajudes a ajuntaments locals en projectes que executin entitats locals per reparar infraestructures, instal·lacions i equipaments municipals; i finalment danys a infraestructures públiques i de domini públic.