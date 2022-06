Catorze alumnes han estat els primers de poder fer tots els estudis secundaris complets a l’Institut Escola Vall de Lord. Es tracta de la primera promoció del centre des que es van fusionar l’escola i l’institut de Sant Llorenç de Morunys fa dos cursos.

Fins fa dos anys els joves de la Vall de Lord havien de traslladar-se a Solsona per cursar 3r i 4t d’ESO, ja que a Sant Llorenç de Morunys no es podien oferir aquests cursos. Això implicava problemes de mobilitat i també d’horaris dels alumnes, que podien arribar a dinar a casa passades les 4 de la tarda. Els primers que han canviat aquesta dinàmica han estat els catorze alumnes que fa uns dies van finalitzar la seva etapa al centre de la Vall de Lord.

«Estic content perquè hem pogut tancar tot el cicle aquí al poble», explica Júlia Colell, una de les alumnes de la promoció. Tot i això, Colell diu que té ganes de fer un canvi i dur a terme la pròxima etapa educativa a Solsona. «Des de P3 que sempre hem sigut els mateixos i jo crec que ara és positiu conèixer gent nova i canviar una mica». També està satisfet Josep Canals, que assegura que, tot i que el principi tenia interioritzat que hauria d’anar a Solsona a acabar l’ESO, ara pensa que acabar l’ESO a la Vall de Lord «era la millor opció».

La fusió de l’escola i l’institut i la possibilitat d’acabar l’ESO a Sant Llorenç de Morunys era una demanda que venia d’anys enrere. «Quan ens ho van proposar, fa dos anys, vam dir que sí, ens hi vam tirar de cap perquè ens interessava molt», explica la directora del centre, Elena Camarasa, que apunta que, «com a poble, els alumnes puguin acabar tota l’educació secundària al municipi és molt important».

Camarasa destaca que per al centre aquesta ampliació ha sigut tot un aprenentatge que han fet de forma conjunta amb els alumnes. Tot i això, assegura que també hi ha hagut algunes dificultats. «En ser un centre petit, no podem diversificar gaire l’oferta. Però, tot i així, creiem que hem pogut cobrir els tres itineraris: el sociolingüístic, el cientificotecnològic i el professionalitzador. En aquest sentit estem satisfets», explica Camarasa.

El centre de Sant Llorenç de Morunys preveu tres promocions més amb un nombre semblant d’alumnes a secundària, malgrat que després venen dos cursos amb menys alumnes. «Això passa en municipis petits com el nostre, ja que depèn molt dels anys», afirma la directora.