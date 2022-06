L’Ajuntament desencalla el futur de la nova comissaria de la Policia de Solsona

L’Ajuntament de Solsona continua avançant en els tràmits perquè la nova comissaria de la Policia Local de Solsona sigui una realitat. Ahir es va posar el projecte d’execució de les obres a exposició pública i el següent pas ja serà la contractació dels treballs.

Actualment les dependències de la policia municipal es troben a un local de planta baixa del carrer de la Regata de Solsona, al número 1. Es tracta d’un espai que ha quedat petit per les necessitats del cos policial i que, per tant, no pot donar la funcionalitat requerida per aquest tipus de servei. En aquest sentit hi ha una falta d’espai destinat a serveis administratius i també a zones d’emmagatzematge de material.

Amb el trasllat de les dependències policials al local del carrer Llobera, es podrà tenir unes dependències dimensionades a les necessitats i grandària del municipi. A més al nou equipament s’hi preveuen crear un espai d’arxiu, un magatzem i una zona de guarda dels vehicles policials. Per altra banda, el nou local disposa d’una bona comunicació ja que l’accés principal pel públic serà pel carrer Llobera, situat dins del casc antic de Solsona, mentre que hi haurà una sortida o accés pel cos policial i els seus vehicles que donarà al Vall Calent. Les dues plantes es comunicaran amb una escala interior per a comunicar interiorment les dues plantes. Així es disposarà d’unes dependències policials amb atenció al públic i espais administratius i que tindrà comunicació interna directa a la planta inferior, on hi haurà garatge, magatzem i arxiu

El projecte té un pressupost estimat de 200.000 euros i un termini d’execució de 4 mesos des de l’inici de les obres.

La voluntat de fer la comissaria al número 31 del carrer Llobera és vigent des del 2019, quan l’Ajuntament va destinar 166.000 euros per comprar aquest immoble on abans hi havia les antigues oficines de La Caixa. Tot i que estava previst fer les obres durant el 2021, finalment es va ajornar l’execució de les obres ja que es van destinar més recursos a l’entrada en funcionament del sistema porta a porta. Ara, però, sembla que el projecte ja s’ha desencallat i que aquest 2022 començaran les obres de la nova comissaria de la Policia Local de Solsona.

Tot i això, amb l’immoble sent ja propietat del consistori i amb l’entrada del porta a porta en vigor, l’Ajuntament va aprofitar l’espai per fer-hi l’oficina ambiental municipal relacionada amb el porta a porta. Ara però, amb la nova comissaria, el govern municipal assegura que encara s’ha de decidir el futur de l’oficina ambiental.