Guixers recupera enguany la celebració de la seva trobada gegantera que arriba a la seva quarta edició. Es durà a terme demà a la tarda.

L’última trobada gegantera de Guixers es va celebrar l’any 2017, però per culpa de la pandèmia de la covid-19 es va cancel·lar els anys 2020 i 2021. En l’última edició, l’any 2017, hi van participar set colles i es va aprofitar per celebrar els 25 anys de la geganta Roseta del municipi de la Vall de Lord.

L’Ajuntament espera la nova trobada amb «moltes ganes». De fet, calcula que hi participaran uns 235 participants de les vuit colles geganteres convidades i espera que entre participants i espectadors el poble tingui un impacte total d’unes 400 persones.

La jornada comptarà amb una plantada de gegants, una cercavila i un concert com a actes principals. Hi participaran les colles de Guixers, Calaf, Cervera, Font del Ros, Moià, Montmajor, Sant Llorenç de Morunys i Oliana.